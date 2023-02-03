تعرف على تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.. الزيارة ممنوعة

ما زالت الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر غير مستقرة، فبعد يومين من مغادرته العناية المركزة بالمستشفى التي يقبع فيها، ساءت حالته الصحية فعاد مرة أخرى إليها.

حلمي بكر يرقد في المستشفى بسبب سوء حالته

مصادر من داخل المستشفى الذي يرقد فيه الفنان حلمي بكر أكدت لـ«الوطن» أن الموسيقار في حالة غير مستقرة قد تتحسن صحته بعض الوقت والبعض الآخر يشعر بالتعب بسبب مشاكل في الكلى واحتباس المياه داخل جسده.

الأطباء منعوا الزيارة عن حلمي بكر

الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس الموسيقيين، أوضحت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأطباء منعوا الزيارة عن حلمي بكر بسبب كثرة الحديث والانفعال والعصبية في الكلام، بعد أن شعر ببعض التعب وحدوث تورم في قدميه.

نادية مصطفى: دعواتكم للموسيقار الكبير

وطالبت نادية مصطفى، جمهور الملحن الكبير حلمي بكر، بضرورة الاستمرار في الدعاء له لتجاوز محنته الصحية سريعا، خصوصًا وأن دعوات كل أصدقائه وجمهوره تصل إليه ويشعر بها، موضحة أن قرار مغادرته من غرفة العناية المركزة لم يتحدد بعد.