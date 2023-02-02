حلمي بكر يعود لغرفة العناية المركزة.. والأطباء يمنعون الزيارة

قالت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن الملحن الكبير حلمي بكر، عاد إلى غرفة العناية المركزة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد مروره بوعكة صحية وحدوث تورم في قدميه، وقرر الأطباء وضعه بغرفة العناية من جديد، مع منع الزيارة نهائيًا عنه، حتى تستقر حالته الصحية، ويخرج لغرفة عادية بالمستشفى.

أضافت «مصطفى»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأيام الماضية استقبل الموسيقار حلمي بكر، عددًا من الزوار ومحبيه للاطمئنان عليه، ولكن مع كثرة الحديث والانفعال والعصبية في الكلام، شعر ببعض التعب وحدوث تورم في قدميه، ومع حلول الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، تم نقله إلى غرفة العناية المركزة مرة أخرى.

حلمي بكر يحتاج للراحة

وأشارت إلى أن الفريق الطبي المعالج للملحن حلمي بكر، أكدوا احتياجه للراحة والهدوء حتى تستقر حالته تمامًا، وأن التورم الذي أصاب قدميه بدأ يزول قليلًا، مشيرة إلى أن دخوله المستشفى يوم 20 يناير الماضي من الأساس كان بسبب بعض المياه الزائدة في جسمه والرئة ومشاكل بالكلى والقلب، واستقرت حالته، من حيث ما يتعلق بالكلى، ولكن ما يخص عضلة القلب مازالت ضعيفة.

دعوات بالشفاء لحملي بكر

وطالبت نادية مصطفى، جمهور الملحن الكبير حلمي بكر، بضرورة الاستمرار في الدعاء له لتجاوز محنته الصحية سريعًا، خصوصًا وأن دعوات كل أصدقاءه وجمهوره تصل إليه ويشعر بها، موضحة أن قرار مغادرته من غرفة العناية المركزة لم يتحدد بعد.