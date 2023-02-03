حكايات اجتماعية كوميدية لكل أسرة مصرية في مسلسل «وبينًا ميعاد»

«من غير بقى فلسفة ولا رغى كتير.. جربت تعيش أيامك.. دى الضحكة الحلوة فى كلامك.. مزهقتش بقى من كُتر التفكير»، دعوة صريحة لتفرح وتسعد بالدنيا لأنها ما زالت جميلة «جدعة وشيك»، أطلقها صناع مسلسل وبينا ميعاد، الذى يعرض على شاشة قناة dmc، وبصوت مبهج نقلها إلينا مدحت صالح، من خلال غناء تتر البداية، ليخبرك أنك على موعد مع عمل درامى اجتماعى كوميدى، يشبه ما يحدث داخل كل بيت، عن طريق «حسن ونادية» أرمل ومطلقة، كل منهما يتولى مسئولية أبنائه بمفرده، فئات عمرية مختلفة ومتقاربة، جيل جديد لديه مشكلاته وآلامه، وكيفية التعامل معهم بطريقة تخرج منها بأقل الخسائر.

فى «لوكيشن» التصوير التقت «الوطن» بعدد من أبطال «وبينا ميعاد»، كل منهم أشار إلى سعادته بخوض تجربة المشاركة فى هذا العمل الفنى، ومدى التقارب والاختلاف الذى يجمعهم بالشخصيات التى تم تجسيدها على الشاشة، وكواليس التحضير ومتابعة رود الفعل، فى الوقت الذى يتداول فيه رواد بالسوشيال ميديا مقاطع مصورة لكثير من المشاهد التى تجمع بين الأبناء وأولياء أمورهم، وتأكيدهم أن غالبية هذه المواقف حدثت فى نطاق حياتهم بالفعل.

شيرين رضا: شخصية «نادية» جديدة علىّ وتربية 4 بنات مسؤولية صعبة

قالت الفنانة شيرين رضا إن شخصية نادية، التى تجسدها خلال أحداث مسلسل وبينا ميعاد، تختلف عنها تماماً بكل ما بها من تفاصيل، خصوصاً أنها ترفض الصوت العالى والطريقة التى تتعامل بها مع بناتها بالمسلسل، حيث تجسد شخصية امرأة مطلقة ولديها 4 فتيات، وبسبب غضبها السريع وصوتها العالى لخوفها الشديد عليهن، يضطر بناتها للكذب عليها فى بعض الأمور التى تخص حياتهن.

وأشارت إلى أنها سعيدة جداً بتجسيد شخصية نادية، لأنها دائماً ما تسعى للتجديد فى الشخصيات التى تقدمها بعيداً عن النمطية «الحمد لله إن مسلسل وبينا ميعاد وهذه الشخصية بالتحديد تم عرضها علىّ، مش مصدقة إنهم عرضوها علىّ، نادية ست قوية جداً من صغرها، وتم تصوير شكلها وطريقتها وملابسها ونشوف ماضيها لبناء الشخصية بكل تفاصيلها عشان الجمهور يصدقها».

وأضافت أنها فى طفولتها ومراهقتها لم تشعر بالخوف من قِبل والديها، ومن ثم كانت صريحة معهما، ولم تضطر للكذب فى أى وقت من أجل الحصول على شىء تريده، وبالتالى شخصيتها فى الحقيقة عكس «نادية» وما تفعله مع بناتها من صراخ وعدم احتواء، متابعة: يجب على الأم أن تصاحب بناتها، وفى الوقت نفسه نادية تشعر بالخوف رغماً عنها، وحتى نحكم عليها يجب أن نعيش ظروفها، ونعرف لماذا تتصرف بهذه الطريقة؟ للأسف لديها مسئولية كبيرة جداً، وخوفها على بناتها يجعلها تتصرف بجنون، مما يضطرهن للكذب عليها.

صبرى فواز: تعلمت من أخطاء تعامل «حسن» مع أبنائه.. ولا يوجد أب مثالي

ولفت الفنان صبرى فواز الأنظار إليه بسبب شخصية حسن، الرجل الذى يتحمل تربية 4 من الأبناء الذكور، وذلك بعد وفاة زوجته، خلال أحداث مسلسل وبينا ميعاد، وقدرته على التعبير عن مشاعره كأب تجاههم، والتى تجمع بين الصداقة واللين فى المعاملة إلى جانب الغضب والحدة فى التصرف تجاه أخطائهم.

وقال إن هذه الشخصية تعبر عن رجل عاش تجربة ضخمة مليئة بكل ما يحدث فى هذه الدنيا من جنون وأمور غير متوقعة، ثم يفاجأ بوفاة زوجته وتنقلب حياته رأساً على عقب، وفى الوقت الذى كان يعيش فيه حياته بالطول والعرض، اضطر إلى أن يكرس حياته لتربية أبنائه الأربعة، مشيراً إلى أن هناك لحظة تتحول فيها حياة الأشخاص وتتبدل تماماً، ويواجه «حسن» أموراً جديدة تتغير معها حياته فى الوقت الذى يحمل فيه مسئولية أبنائه ويتفرغ لهم وهو يشعر بالرضا والهدوء النفسى.

وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى بالأب المثالى، أو شخص مثالى من الأساس أياً كان، لأن الكمال لله وحده، ولكن البشر دائماً عليهم السعى للأفضل دائماً، خصوصاً أن الموضوع يتعلق بالسعى والاجتهاد «فى التجربة البشرية نأتى إلى الحياة صافيين وأنقياء، ونسير بعد ذلك فى طرق مختلفة، وكل شخص يختار الطريق الذى يسير فيه، وبناء على هذا الاختيار يحاسبنا الله على ما نقدمه».

وأضاف قائلاً: نتعامل مع الحياة على أنه لا توجد مثاليات، وجميعنا نحمل عيوباً، ونتعشم فى رحمة ربنا، وأنا كأب فى بعض الأوقات كنت أُنهى كلامى مع أبنائى بصوت عال وغضب، ولكن فى النهاية هذا خطأ كبير «يكلكع المشكلات زيادة ولا يحلها».

واستطرد بقوله: يجب أن نتحلى بالهدوء مع أبنائنا، وهذا الأمر يحتاج إلى مجهود للسيطرة على طاقة الغضب الشديدة، وإذا كنت فى العمل كثيراً ما تكتم غضبك تجاه مديرك أو رئيسك، يكون الأولى أن تفعل ذلك مع أبنائك «مفيش أغلى منهم».

هاني كمال: كتابة وإخراج مسلسل بهذا الحجم لم يكن سهلاً

وقال هانى كمال، مخرج ومؤلف «وبينا ميعاد»، إن فكرة المسلسل تعود للمنتج إبراهيم حمودة، وكانت عبارة عن سطر واحد حول رجل لديه 4 أبناء، وامرأة لديها 4 فتيات ومن ثم علينا أن نخلق عالماً خاصاً بهم، مشيراً إلى أن اختيار اسم المسلسل جاء من قِبل الكاتب يسرى الفخرانى.

وأشار إلى أن عالم «حسن ونادية» لم يكن سهلاً من البداية، فى ظل تقديم رسالة ذات معنى وفكرة لها قيمتها وكتابتها بشكل يحمل اختلافاً، وإجراء بروفات «الترابيزة»، مشيراً إلى أن التحضير والتنفيذ قبل التصوير استغرق نحو 3 شهور، مشيراً إلى أن أصعب الأمور التى واجهته هى اختيار 8 أولاد وبنات بهذه التوليفة التى تجمع بينهم.

وأوضح أن لديه اهتماماً خاصاً بكل ما يحدث داخل كل بيت، وما يتعلق به، وتناول القضايا التى تشغل باله كما فعل فى «وبينا ميعاد»، واهتمامه بملف التعليم فى «ولاد ناس»، وفكرته الجديدة التى تولى كتابتها ويتبقى تنفيذها تتعلق بمفهوم الزواج، ولماذا يتزوج البشر؟ وتأكيده إذا كان الناس على معرفة بالإجابة الصحيحة ستكون نتائج الحياة التى نراها مختلفة.

وفاء صادق: التعامل بـ«شياكة ورُقي» بعد الطلاق رسالة يجب الاستفادة منها

وقالت الفنانة وفاء صادق إن مسلسل وبينا ميعاد يتناول موضوعات اجتماعية مهمة، تشبه كل بيت فى مصر، من خلال قصص واقعية، وليست افتعالاً لحكايات غير موجودة، مشيرة إلى أنها تحمست للمسلسل منذ قراءة السيناريو، خصوصاً أن الانطباع الأول منذ البداية مبشر بالخير.

وأشارت إلى أنه من خلال تجسيدها شخصية «فريدة» زوجة «يحيى» طليق «نادية»، يتم تقديم نموذج مختلف للتعامل الراقى بين هذه الأطراف، ويجب ألا يتحول الجميع إلى أعداء بعد الانفصال، ولكن يجب أن تكون العلاقات فى إطار الاحترام، خصوصاً إذا كان هناك أبناء لا ذنب لهم.

يوسف الكدواني: طموح «علي» مشروع

قال الفنان الشاب يوسف ماجد الكدوانى إن المشاركة فى مسلسل وبينا ميعاد تعد من التجارب الممتعة جداً، خصوصاً أنها المرة الثانية التى يتعاون فيها مع المخرج هانى كمال، حيث التقى به قبل ذلك فى مسلسل ولاد ناس 2021: «أحترم أفكاره وإصراره على دخول البيوت من خلال أعمال درامية جيدة لتقديره للناس».

ويجسد يوسف الكدوانى شخصية على الابن الأكبر للفنان صبرى فواز، وهو طبيب صيدلى، يعيش مع أشقائه الثلاثة ويتولى والدهم حسن مسئولية تربيتهم بعد وفاة الأم، مشيراً إلى أن «على» من الشخصيات التى تستعجل أحلامها، وطموحها سريع، ومن ثم سيجد المشاهد أن هناك سلبيات وإيجابيات فى هذا الموضوع، مضيفاً: هذه الشخصية عكسى تماماً، أنا هادئ ولا أستعجل أمورى، ومؤمن أن كل شىء له ميعاد.

آية سليم: كواليس التصوير جعلتنا أسرة حقيقية

وقالت الفنانة الشابة آية سليم إن شخصية أروى، التى تجسدها خلال أحداث مسلسل وبينا ميعاد، مليئة بالتفاصيل الكثيرة والمعقدة، خصوصاً أن ثقتها بنفسها «مهزوزة» وتشعر أن تصرفاتها يجب أن تكون مثل والدتها باعتبارها الشقيقة الكبرى لثلاث فتيات أخريات، وبالتالى عليها أن تعير انتباهها طيلة الوقت تجاههن، فضلاً عن قدرتها على القيام ببعض الأمور، بسبب غياب الأب وابتعاده عنهن.

وعن قيام «أروى» خلال أحداث «وبينا ميعاد» بمهام سيدة المنزل وما يتعلق بالمطبخ والتنظيف، وإذا ما كانت تقوم بذلك فى حياتها، قالت آية سليم: أنا لا أشبه أروى فى هذه النقطة، ولكن أنا «ست بيت مش شاطرة يعنى نص نص»، مضيفة: أروى تقوم بهذه المهام باعتبار أنهن 4 فتيات، ولكن أنا فى الحقيقة لدىّ أخ واحد، ولم أعش تجربة أن يكون لدى إخوات بنات، وبالتالى تركيبة شخصية أروى جديدة علىّ.

ووصفت آية سليم كواليس تصوير «وبينا ميعاد» بأنها «لذيذة، أصبحنا عائلة فعلاً، ومن اليوم الأول أثناء قعدة الترابيزة كانت الأجواء لطيفة، وأنا فى الحقيقة أحب شيرين رضا قبل أن أعرفها، وفى التصوير وجدتها خطيرة، إنسانة جداً ومتعاونة وداعمة لنا، كذلك داليا شوقى لم نكن أصدقاء، لكن فى المسلسل تعرفنا على بعض واقتربنا للدرجة التى جعلت الناس تفتكر إننا إخوات بجد، فضلاً عن المخرج هانى كمال الذى يهتم بالتفاصيل ويجعل أجواء الكواليس مريحة».

يوسف إبراهيم: تعرضت للنصب على الإنترنت مثل «مراد»

ويطل الفنان الشاب يوسف إبراهيم لأول مرة على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل وبينا ميعاد، حيث يجسد شخصية «مراد»، التى وصفها بأنه تشبه كثيراً من الشباب فى مثل فئته العمرية، ويعيش فى منزل ذكورى بحت، ويفتقد والدته بشدة وتأثر بعد وفاتها، ومن ثم يحاول أن يتجاوز مشكلات الحياة، مشيراً إلى أنه تحمس للدور جداً بمجرد قراءته السيناريو والوقوف على كل التفاصيل، وتأكيده أن «مراد» تصرفاته وحياته قريبة منه ومن آخرين.

وعن عملية النصب التى تعرض لها «مراد» أثناء عمله بطريقة البيع أونلاين خلال الحلقات الأولى من المسلسل، أشار إلى أن هذا الموقف تعرض له بالفعل خلال حياته وقيامه ببيع بعض المنتجات عن طريق الإنترنت، وبالفعل نجح فى استعادة حقه كما حدث بالمسلسل.

تسنيم مطر: نشأتي في أسرة هادئة

وتجسد الفنانة الشابة تسنيم مطر شخصية «ليلى» الابنة الثالثة من بين 4 فتيات، تتولى والدتهن المهندسة نادية مسئولية تربيتهن بعد انفصالها عن والدهن، وهى طالبة فى الثانوية العامة متمردة ولا تستمع إلى نصائح من حولها، وفقاً لمرحلتها العمرية وفترة المراهقة التى تعيشها، مشيرة إلى أن هذه الشخصية تختلف كثيراً عنها فى الحقيقة، وأنها ليست فى حاجة للتمرد من الأساس.

وأشارت إلى أن كواليس تصوير «وبينا ميعاد» من أحلى التجارب التى مرت بها فى عالم الفن، خصوصاً أنها مرت على هذا المجال وهى طفلة صغيرة جداً، مضيفة: أجواء التصوير حلوة جداً، والتعاون مع الفنانة شيرين رضا من الأمور الحلوة والمفيدة، حنونة وطيبة ومتعاونة لأقصى درجة، وأجواء التصوير مع البنات حلوة أوى، من أول يوم تشعر كأنك فى بيتك.

وقالت تسنيم مطر إنها تدرس حالياً بكلية تربية موسيقية، وتعلمت العزف على الآلات الموسيقية والغناء بالرغم من عدم امتلاكها صوتاً جيداً، مشيرة إلى أن أسرتها تتكون من أخ وأخت فقط، وهى الشقيقة الصغرى «زى كل الأخوات بنضحك ونتخانق، لكن ليس بتفاصيل بنات نادية فى المسلسل، لأن والدى ووالدتى من الشخصيات الطيبة لا يستخدمان الشدة معنا، وبالتالى لا نحتاج لهذا التمرد».

أسامة الهادي: الاستماع لنصائح الكبار يمثل حماية لنا

وقال الفنان الشاب أسامة الهادى، فى مسلسل وبينا ميعاد، إن شخصية «طاهر» تعد من التحديات الجديدة التى تحمس لها بشدة، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً لمقابلة المخرج هانى كمال، الذى استمع لنوع المزيكا التى يلعبها، ثم قام بإرسال السيناريو له، مضيفاً: بمجرد قراءة الشخصية وتفاصيل العمل تحمست جداً، وتأكدت من أن الحكاية ستثير اهتمام الناس.

وأشار إلى أنه يتابع ردود الفعل، سواء من الشارع أو السوشيال ميديا وكذلك كل ما يكتب عن المسلسل، وبالتحديد من الأشخاص الذين لا تربطهم معرفة به حتى يطمئن لعدم وجود مجاملات، والوقوف على اهتمام الجمهور بالرسالة التى يطرحها «وبينا ميعاد»، وانتظار الحلقات لمعرفة تطورات الأحداث، متابعاً: لقيت بينصحونى بالفعل بالانفصال عن حبيبتى فى المسلسل، باعتبارها علاقة غير جيدة.

وعن مشهد «خناقته» مع الشاب الذى «عاكس حبيبته فى المطعم»، أشار إلى أن شخصيته ليست من النوع الصدامى أسوة بـ«طاهر»، متابعاً: لو الموقف حصل معى بالفعل، كنت سأذهب للشاب وأنصحه، وأؤكد له أن الرجال لا تفعل هذا الأمر، ولكن هناك شباباً فى هذه المرحلة العمرية يريد إثبات قوته وأنه «شبح»، وبالتالى يدخل مثل هذه المعارك لطمأنة الحبيبة التى معه.

وعن كواليس تصوير «وبينا ميعاد»، قال أسامة الهادى إن أجواء «اللوكيشن» كانت هادئة جداً، مليئة بالضحك والتعلم واكتساب خبرات جديدة، وتجمع بين أجيال مختلفة، مشيراً إلى أنه يعمل فى مجال المزيكا والغناء وكتابة كلماتها، سواء فى مجال الإعلانات أو الأفلام القصيرة، ومن ثم يعد «التمثيل» بمثابة مغامرة جديدة وعالم يسعى لاكتشافه.

بريهان أنور: أنانية «سالي» موجودة في المجتمع

وأعربت الفنانة الشابة بريهان أنور عن سعادتها بتجسيد شخصية «سالى» طبيبة وترتبط عاطفياً بزميلها إيهاب ويقوم بدوره خالد أنور، وحصولها على توجيهات للعمل على هذه الشخصية بشكل صحيح من خلال المخرج هانى كمال، مشيرة إلى أن الترشيح للمشاركة فى المسلسل جاء من قبل منتج العمل عندما رآها فى إحدى المسرحيات التى تشارك بها.

وأشارت إلى أن شخصية سالى فى «وبينا ميعاد» من الشخصيات الأنانية التى لا يهمها إلا نفسها، ولا تهتم بمتطلبات خطيبها وتريد منه السير وفق أهوائها، كل ما يشغلها طموحها وتحقيق رغباتها دون النظر لمن حولها، مضيفة: لا يجمعنا تشابه فى الشخصية سوى فى فكرة الطموح بالعمل والتقدم، أما أنا فأتحرك كثيراً فى الحياة وشقية وغلبانة، وبالتالى سعيدة جداً بتقديم هذا الدور، لأنه موجود فى المجتمع بالفعل ورأينا مثلها كثيراً.

ميران عبدالوارث: صدق الأداء انعكس على الشاشة

وقالت الفنانة ميران أحمد عبدالوارث إنها سعيدة جداً بتجربة المشاركة فى مسلسل وبينا ميعاد، وتجسيدها شخصية «ندى» الفتاة التى يقع فى غرامها «طاهر»، من خلال قصة حب أفلاطونى كما وصفتها، وبالرغم من أنها فتاة جميلة وثرية وتحب بصدق لكنها تفاجأ بشىء ما فى هذه العلاقة.

وعن مشهد غضبها بسبب معاكسة شاب لها فى المطعم، وإخبار صديقها بالأمر ومن ثم نشب خلاف بين الشابين، قالت إنها فى الحقيقة لا تعرف إذا وُضعت فى هذا الموقف ماذا كنت ستفعل؟ قد لا تلجأ لصديقها من الأساس، أو تشعر بتوتر وقد تصمت، وفى كل الأحوال الموقف بكل ما فيه يفرض نفسه وقتها بشأن رد الفعل.

وأشارت إلى أن مسلسل وبينا ميعاد يعد بمثابة التجربة الثالثة لها فى عالم الدراما، مضيفة: التمثيل مهنة ممتعة، وأحاول الاستمتاع به، بالرغم من التفاصيل المتعلقة بالتركيز على الأداء والمظهر وطريقة الحوار، ومن ثم يجب أن تفعل كل ذلك بشغف شديد، وهو ما شعرت به فى «وبينا ميعاد» خصوصاً أن أجواء المسلسل ساعدت على هذه المتعة من خلال مجموعة الممثلين الذين تسعد بالتعامل معهم جداً، فضلاً عن العرض على شاشة dmc وهى قناة كبيرة وتحظى بنسبة مشاهدة عالية، ووجود نجوم كبار ووجوه جديدة، هذا التنوع يزيد الأمر جمالاً.