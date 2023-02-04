في عيد ميلادها.. تفاصيل دور زينة بمسلسل «العمدة»

تحتفل الفنانة زينة اليوم 4 فبراير بعيد ميلادها، وتعيش حاليا حالة من النشاط الفني، حيث تستعد للظهور خلال رمضان المقبل بمسلسل العمدة.

مسلسل العمدة

وتشارك زينة خلال السباق الرمضاني 2023 بمسلسل العمدة اما محمد رمضان حيث تجسد دور سيدة غنية واحدي زوجات "جعفر العمدة"الذي يجسدة محمد رمضان،المتزوج من 4سيدات.

واكدت زينة في تصريح تلفزيوني سابق ان مشاهدها مع محمد رمضان تم تصوريها في الجبل بلبنان.

ويضم مسلسل العمدة عدد كبير من نجوم الفن بجانب زينة و محمد رمضان أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

فيلم «التاريخ السري لكوثر»

في سياق منفصل، تنتظر زينة عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»، والذي يشاركها في بطولته ليلى علوي، ومحسن محيي الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كامل، وفراس سعيد، وعبدالرحيم حسن، تأليف وإخراج محمد أمين.

يذكر أن زينة قدمت عددا كبيرا من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة والتي كانت علامة في مشوارها الفني.