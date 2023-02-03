قطع مياه الشرب عن بعض المناطق والقرى بمركز دسوق بكفر الشيخ غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، عن قطع مياه الشرب، غداً السبت، عن بعض المناطق والقرى بمركز دسوق، ابتداءً من الساعة 9 صباحاً، وحتى الساعة 6 مساءً، ولمدة 9 ساعات.

توقف محطة مياه الكشلة بدسوق

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، في بيان لها، سبب انقطاع المياه، لتوقف محطة مياه الكشلة بدسوق، بسبب إصلاح كسر في خط مياه قطر 540 ملي زهر، أمام قرية لاصيفر البلد.

وذكر البيان، أن المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب هي: «جنوب دسوق، وحي الكشلة، وشارع الشركات، ومجلس قروي أبو مندور، ومجلس قروي كنيسة الصرادوسي، وقرية كفر السودان، ومحله مالك».

تواجد سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أن الشركة قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.