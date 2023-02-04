طقس كفر الشيخ اليوم.. أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط ملحوظ للرياح، خاصة على المدن الساحلية في شمال المحافظة، والمطلة على البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، طقسًا باردًا في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلًا، وذلك على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 50%، ونشاطًا ملحوظًا للرياح.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى مترين، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم السبت العظمى 18 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 11 درجة، وسرعة الرياح 30 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئياً.

اتخاذ كافة التدابير اللازمة

واتخذت محافظة كفر الشيخ في وقت سابق كافة التدابير اللازمة استعداداً لاستقبال موسم الشتاء، من خلال رفع حالة الطوارئ، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.