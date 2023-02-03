عاجل.. مصرع طفلة صدمتها سيارة نقل بطريق التوفيقية في القناطر بالبحيرة

وقع قبل قليل، حادث عبور مشاة أمام قرية مليحة التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، مما أدى إلى مصرع طفلة أثناء عبورها الطريق حيث صدمتها سيارة نقل، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة.

إخطارا بمصرع طفلة في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من شرطة النجدة يفيد استقبال مستشفى كوم حمادة جثة طفلة، إثر تعرضها لحادث عبور مشاة حيث صدمتها سيارة أثناء عبور طريق التوفيقية القناطر بنطاق دائرة مركز كوم حمادة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطفلة المتوفية

وأسفر الحادث عن مصرع طفلة تدعى «حسناء أسامة فتحي عمران»،7 سنوات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.