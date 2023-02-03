«الأوقاف» تفتتح 31 مسجدا اليوم.. اعرف الأماكن والتفاصيل

تفتتح وزارة الأوقاف عدد من المساجد في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، في يوم الجمعة من كل أسبوع، واليوم تفتتح 31 مسجدا جديدا في عدد من المحافظات، جاء من ضمنها 11 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و20 مسجد صيانة تطوير، بهذا يكون إجمالي المساجد التي أُفتتحت منذ تاريخ 1/ 7/ 2022، حتى الآن إلى 643 مسجدا.

مساجد الصيانة

وتفتتح وزارة الأوقاف عدد المساجد في محافظات مختلفة، على النحو التالي:

أولا مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف أسيوط:

1- مسجد عثمان بن عفان -قرية ببلاو- ديروط

- مديرية أوقاف قنا:

2- مسجد النور المحمدي -نجع شاهين -الدهسة- العركي- فرشوط.

3- مسجد التقوى والإيمان، بني برزة، أبو تشت

4- مسجد العمري - الجبلاو - قنا

5- مسجد التوحيد - الجربة - أبو تشت

6- مسجد عبد الوهاب بك أبو سحلي - الدهسة -العركي- فرشوط

7- مسجد آل راجح - النجمة والحمران - أبو تشت

مديرية أوقاف المنوفية:

8- مسجد السبيل - ميت القصري - قويسنا

مديرية أوقاف الشرقية:

9- مسجد سادات قريش - بندر بلبيس

مديرية أوقاف سوهاج:

10- مسجد الرحمة الغربي - الجلايلة - دار السلام

11- مسجد عمرو بن العاص - قرية السلام - دار السلام

مديرية أوقاف أسوان:

12- القفطية - قرية القفطية - دراو

13- التقوى- ش السباعية بجوار كمين الشرطة - السباعية

مديرية أوقاف البحيرة:

14- مسجد بلبع العشرة- المحمودية

15- مسجد بلال بن رباح - خط السرو - أبو حمص

16- مسجد دويدار - أريمون - المحمودية

17- مسجد عزبة حسني - سيدي غازي - كفر الدوار

مديرية أوقاف الغربية:

18- مسجد الكرايدة - كفر حشاد - كفر الزيات

مديرية أوقاف بني سويف:

19- مسجد عبد ربه جاد - عزبة أبو القاسم - الكوم الأحمر - مركز بني سويف

مديرية أوقاف المنيا:

20 الهدى - المطاهرة الشرقية - أبو قرقاص

مساجد الإحلال والتجديد

ثانيا مساجد الإحلال والتجديد التي افتتحتها الأوقاف اليوم:

مديرية أوقاف كفر الشيخ:

1- مسجد الفلاحين - الورق - سيدي سالم

2- مسجد خالد بن الوليد - أولاد سعيد - بلطيم

مديرية أوقاف الشرقية:

3- أبو شاور - قرية إبراش - مركز مشتول السوق

مديرية أوقاف المنيا:

4- السلام - إبشاق - بني مزار

5- الشرقي - مفوز طيبة - العدوة

مديرية أوقاف البحيرة:

6- سيدي عقبة - مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنوفية:

7- البحري - سدود - منوف

8- سيدي يوسف- الحامول - سرس الليان

مديرية أوقاف الإسماعيلية:

9- زمزم - الإعلام - الشيخ زايد - بجوار مبني إذاعة وتليفزيون القناة

مديرية أوقاف القليوبية:

10- السباخي - القلج - الخصوص

مديرية أوقاف قنا:

11- النعماني - صفارة - بندر دشنا