قارئ قرآن يُبكي وزير الأوقاف خلال مقرأة

حضر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقرأة كبار القراء برواية حفص، التي تقام حاليا في مقر انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بأحد فنادق القاهرة بجاردن سيتي.

وبدأت المقرأة بتلاوة سورة الإسراء ثم سورة الكهف، وبكى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أثناء تلاوة الشيخ ياسر الشرقاوي آيات من الذكر الحكيم من سورة الإسراء.

مقرأة كبار القراء للقرآن الكريم

وتعقد المقرأة بحضور قيادات وزارة الأوقاف والمحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

ويحضر المقرأة، الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء بجمهورية مصر العربية، والشيخ محمود الخشت، والشيخ ياسر الشرقاوي، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ والشيخ طه النعماني، والشيخ محمدي بحيري، والشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والشيخ محمد فتح الله بيبرس، والشيخ يوسف حلاوة.

وانطلقت قبل قليل مقرأة كبار القراء للقرآن الكريم، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمتسابقين والمحكمين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي من المقرر إنطلاقها غدا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأعلن وزير الأوقاف أنه سيتم عقد 3 مقارئ قرآنية خلال أيام المسابقة أولها اليوم برواية حفص، وستكون المقرأة الثانية مقرأة مجودة، والثالثة ستكون برواية ورش، كما سيتخلل المسابقة إقامة أمسية دينية بمجموعة من المبتهلين.

وتنعقد المقرأة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وعبد العزيز عمران رئيس البرامج الدينية بالتليفزيون.