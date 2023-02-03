«الأوقاف» تفتتح 31 مسجدا في 13 محافظة اليوم.. بينها المنيا والغربية

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 31 مسجدًا في 13 محافظة، بينها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و20 مسجدًا صيانة وتطوير، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد أبو شاور بقرية إبراش بمركز مشتول السوق، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد سيدي عقبة بمركز المحمودية، وفي محافظة القليوبية تم افتتاح مسجد السباخي بقرية القلج بمركز الخصوص، وفي محافظة المنوفية تم افتتاح مسجد البحري بقرية سدود بمركز منوف، ومسجد سيدي يوسف بقرية الحامول بمركز سرس الليان.

وفي محافظة كفر الشيخ تم افتتاح مسجد الفلاحين بقرية الورق بمركز سيدي سالم، ومسجد خالد بن الوليد بقرية أولاد سعيد بمركز بلطيم، وفي محافظة الإسماعيلية تم افتتاح مسجد زمزم بالإعلام بالشيخ زايد بجوار مبنى إذاعة وتليفزيون القناة، وفي محافظة قنا تم افتتاح مسجد النعماني بقرية صفارة ببندر دشنا، وفي محافظة المنيا تم افتتاح مسجد السلام بقرية إبشاق بمركز بني مزار، ومسجد الشرقي بقرية مفوز طيبة بمركز العدوة.

افتتاح مساجد بعد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة المنوفية تم افتتاح مسجد السبيل بقرية ميت القصري بمركز قويسنا، وفي محافظة أسيوط تم افتتاح مسجد عثمان بن عفان بقرية ببلاو بمركز ديروط، وفي محافظة المنيا تم افتتاح مسجد الهدى بقرية المطاهرة الشرقية بمركز أبو قرقاص، وفي محافظة الغربية تم افتتاح مسجد الكرايدة بقرية كفر حشاد بمركز كفر الزيات.

وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد بلبع العشرة بمركز المحمودية، ومسجد بلال بن رباح بقرية خط السرو بمركز أبو حمص، ومسجد دويدار بقرية أريمون بمركز المحمودية، ومسجد عزبة حسني بقرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار، وفي محافظة قنا تم افتتاح مسجد النور المحمدي بنجع شاهين بالدهسة في العركي بمركز فرشوط، ومسجد التقوى والإيمان بقرية بني برزة بمركز أبو تشت، ومسجد العمري بقرية الجبلاو بمركز قنا، ومسجد التوحيد بقرية الجربة بمركز أبو تشت، ومسجد عبد الوهاب بك أبو سحلي، بالدهسة بالعركي بمركز فرشوط، ومسجد آل راجح بقرية النجمة والحمران بمركز أبو تشت.

وفي محافظة سوهاج تم افتتاح مسجد الرحمة الغربي بقرية الجلايلة بمركز دار السلام، ومسجد عمرو بن العاص بقرية السلام بمركز دار السلام، وفي محافظة أسوان تم افتتاح مسجد القفطية بقرية القفطية بمركز دراو، ومسجد التقوى بمركز السباعية، وفي محافظة بني سويف، تم افتتاح مسجد عبد ربه جاد بعزبة أبو القاسم بقرية الكوم الأحمر بمركز بني سويف، وفي محافظة الشرقية تم افتتاح مسجد سادات قريش ببندر بلبيس.

افتتاح 643 مسجدا

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة 3 فبراير 643 مسجدًا، منها 512 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و131 مسجدًا صيانة وتطوير.