«أوبرا الإسكندرية» تنظم حفلا لفرقة «بنت البلد للموسيقى العربية»

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء الجمعة حفلًا فنيًا لفرقة «بنت البلد للموسيقى العربية» بقيادة عفاف شكري، عازفة القانون التي شاركت بصولو «عزيزي عبده صالح» ثم قدمت الفنانة بسمة عطا أغنيتي «هقابله بكرة، والقلب يعشق كل جميل»، وقدمت الفنانة نهال محمد نهال محمد على آلة الكماة موسيقى «يا مسهرني»، وقدمت الفنانة حنان الخولي أغنيتي «الحب كل، وحيرت قلبي» لأم كلثوم.

وشاركت الفنانة مروة ناجي خلال الفاصل الثاني من الحفل لمجموعة من أغاني أم كلثوم منها «ألف ليلة وليلة، وغنيلي، وبرضاك، وفكروني، وأنت عمري، والأطلال».

نفذت تذاكر الحفل بعد طرحها

ووفق بيان دار الأوبرا في الإسكندرية، نفذت تذاكر الحفل فور طرحها للجمهور بأيام قليلة ليحمل شعار كامل العدد.

ويشار إلى أن فرقة بنت البلد أسستها عفاف شكري، عازفة القانون في عام 2000، وهي من أوائل الفرق النسائية في مصر، وأقامت الفرقة عدة حفلات في مسارح دار الاوبرا المصرية، وشاركت في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وأقامت حفلات فنية في ساقية الصاوي، وشاركت في المهرجانات الدولية، وتعتمد الفرقة على العنصر النسائي وتصم مجموعة من العازفات.