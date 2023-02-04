فصل الكهرباء عن بعض المناطق في 7 مراكز بـ كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار، اليوم السبت، عن عدد من القري والمناطق بـ7 مراكز بالمحافظة، للقيام بأعمال إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، بدءا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصراً، ولمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي «معدية مهدي، والنجاريين، وأبو خشبة، وخان الجني، وكمسيون شرق وغرب، وكوم دمسيس، وتوابعها، والجاهل وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«مجلس قروي المجد 55 والقري التابعة لها»، بمركز الرياض، و«مسير وتوابعها، والبحوث بسخا، ومنطقة كشك السفارة، وعمارات مبارك أمام مركز المعلومات»، بمركز كفر الشيخ، و«التفتيش وتوابعها»، بمركز الحامول، و«حلمي حسين»، بمركز بيلا، و«شباس الملح، والمندورة»، بمركز دسوق، و«عربان»، بمركز فوه.

خطة إحلال وتجديد الشبكات

يأتي ذلك، ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط التي يُجريها قطاع كهرباء كفر الشيخ، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.