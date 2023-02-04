جابر القرموطي يستعرض تجربة «الوطن» في حلقة خاصة.. تمكين للمرأة وإظهار «مصر الحلوة»

استعرض الإعلامي جابر القرموطي، في حلقة الجمعة، من برنامجه «مانشيت» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، زيارته لجريدة الوطن، لمتابعة سير العمل وعرض تجربتها في الموقع الإلكتروني والعدد الورقي.

اهتمام جريدة الوطن بإظهار مصر الجميلة

وقال ضياء السبيري مدير تحرير الموقع الإلكتروني، إن السياسة التحريرية مطبقة على العدد الورقي والموقع، والمنصات الخمسة للصحيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على الاهتمام بإظهار مصر الجميلة إضافة إلى المشروعات ودعم الدولة، مؤكدًا تركيز السياسة التحريرية على هذه الملفات.

السياسة التحريرية تعتمد على دعم الدولة المصرية

من جانبه، أكد أحمد عاطف رئيس قسم الملفات، مساعد رئيس التحرير، أن السياسة التحريرية الجديدة لتجربة الوطن بقيادة الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير، تعتمد في الأساس على دعم الدولة المصرية في عدة محاور، أبرزها المشروعات القومية والتنموية، ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن القومي وحمايته.

قسم المحافظات يسعى لإبراز مواطن الجمال

وتحدثت الدكتورة مروة مرسي رئيس قسم المحافظات عن تغطية الوطن لأخبار مصر بشبكة مراسلين تغطي كل ربوع الجمهورية، بأكثر من مراسل للمحافظات الكبرى، مشيرة إلى أن القسم يسعى لإبراز مواطن الجمال في كل منطقة.

في السياق، تحدثت الزميلة نهى نصر، عن تمكين المرأة في جريدة الوطن، لافتة إلى أن الصحيفة تعمل بها أكثر من 40 فتاة، وهناك مناصب إدارية تشغلها صحفيات، مؤكدة أنها شاركت في صناعة أكثر من ملف من الملفات المهمة التي نٌشرت على صفحات الجريدة.