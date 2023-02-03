جابر القرموطي يشيد بجريدة «الوطن»: عاملة طفرة كبيرة جدًا في الشهور الماضية

أعلن الإعلامي جابر القرموطي نيته لزيارة الصحفيين في الصحف والمجلات المصرية، مؤكدًا أهمية أن يرى المشاهدين كيفية سير العمل في الصحف والمجلات، معلنًا أن البداية ستكون من مقر جريدة الوطن.

القرموطي: لازم نشكرهم ونقول لهم شكرًا

وضرب «القرموطي» مثلًا خلال تقديمه حلقة برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» بجريدة الوطن قائلًا: «جرنال زي الوطن عامل طفرة كبيرة جدًا في الشهور الماضية، ولازم نشكرهم ونقول لهم شكرًا»، مضيفًا: «شكرا للأستاذ أحمد الخطيب رئيس التحرير، والدكتور أحمد محمود المستشار الفني للصحيفة، ومحمد مسعد رئيس قسم التصوير، وضياء السبيري مدير تحرير الموقع الإلكتروني».

وتابع: «شكرًا للزملاء اللي قابلناهم وقعدنا معاهم ساعتين، كنا مبسوطين جدًا بالقعدة، ومبسوطين جدًا إننا نفهم التجربة عن قرب».

عرض الحلقة يوم الجمعة

وكشف الإعلامي عن كواليس صورة معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي نشرتها صحيفة الوطن في الصفحة الأولى، للزميل محمود صبري المصور بالجريدة.

وأوضح أنه قضى يوما داخل جريدة الوطن وموقعها الإلكتروني وبين الصحفيين العاملين بها بصحبة رئيس التحرير، وسيتم عرضها في حلقة مانشيت ليوم الجمعة.