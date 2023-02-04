جابر القرموطي يثني على تجربة «الوطن»: تطور كبير وتستحق الإشادة

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي جابر القرموطي، خلال حلقة برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، عن كواليس صورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الشهيرة، التي نشرتها صحيفة الوطن، مشددًا على أن الجريدة مملوءة بالقامات الصحفية ويجب عرض تجربتهم.

قصة صورة معرض الكتاب

وتحدث «القرموطي» عن لقائه بصاحب الصورة الزميل المصور محمود صبري، مشيرًا إلى أن الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن حكى له قصة الصورة، وبعد التقاطها أرسلها لفريق العمل وأجرى بينهم مسابقة للحصول على أفضل تعليق لنشرها كمانشيت لعدد الصحيفة، وفازت بأفضل تعليق الزميلة الصحفية نورهان نصرالله، وفاز الزميل الصحفي لطفي سلمان بأفضل تعليق لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

تجربة الوطن تستحق الاحترام والإشادة

واعتبر القرموطي أن ذلك تطور وتناول جديد لفكرة صناعة المانشيت، موضحًا: «رئيس التحرير مبيقفلش الباب على نفسه ويجيب مدير التحرير والمدير الفني ويقول إحنا أصحاب القرار، لكن دي سياسة جديدة يتبعها أحمد الخطيب»، مبديًا إعجابه بذلك، مشددًا على أن تجربة الوطن تستحق الاحترام وتستحق التناول والإشادة.