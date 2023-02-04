تجدد أمطار الإسكندرية اليوم بغزارة على بعض المناطق.. والأرصاد تتوقع طقسا باردا

بدأت أمطار الإسكندرية اليوم السبت منذ الساعات الأولى الحالية، حيث تجددت الأمطار الغزيرة مرة أخرى بعدما توقفت منذ مساء أمس الجمعة لتستمر الأجواء الشتوية شديدة الصعوبة في ظل استمرار نوة الكرم الحالية التي يصاحبها انخفاض درجات الحرارة مع سرعة رياح شديدة وارتفاع في الأمواج.

وتجددت أمطار الإسكندرية اليوم مع الواحدة من فجر اليوم، بالتحديد شرق الإسكندرية وأحياء المنتزه أول وثان، ومن المتوقع ازدياد شدتها مع تقدم الوقت ومستمرة حتى الوقت الراهن.

توقعات أمطار الإسكندرية اليوم

كل هذا في ظل تكاثر السحب الركامية على ساحل البحر المتوسط، حيث تتقدم الى شمال المحافظة خلال الساعات القادمة يصاحبها تجدد سقوط امطار متوسطة إلى غزيرة، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن أمطار الإسكندرية اليوم.

تحذير بعدم النزول بسبب أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية اليوم، فإنه طقسا باردا صباحًا معتدل نهارًا مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 40 إلى 50%.

توقعات أمطار الإسكندرية اليوم أصبحت حقيقة مع فجر اليوم، جعلت محافظة الإسكندرية تطالب مواطنيها بالتواجد في المنزل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

ويصاحب طقس الإسكندرية اليوم خلال خامس أيام نوة الكرم، درجات حرارة منخفضة تتمثل في الآتي: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11 مع سرعة رياح من 50 إلى 70 كيلو متر في الساعة.