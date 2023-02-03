موعد انتهاء «نوة الكرم» 2023 بعد سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية والمحافظات

لم تنته «نوة الكرم» حتى الآن، بعد فلا يزال تأثيرها مستمرًا على كل مكان في محافظات مصر بالتحديد المحافظات الساحلية على رأسها محافظة الإسكندرية التي تعد أكثر المحافظات تضرراً من الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربتها خلال أيام النوة الحالية، التي تعيش يومها الرابع اليوم ومن المتوقع أن تستمر وتتجاوز مدتها المعتادة التي كانت لا تزيد عن أسبوع في كل عام، إلا أن الأمر مغاير هذا العام في ظل التغيرات المناخية.

ويتساءل المواطنون عن موعد انتهاء نوة الكرم 2023 الحالية، وهو السؤال الذي يجيب عنه البيان التفصيلي لهيئة الأرصاد الجوية الذي حدد انتهاء نوة الكرم الحالية التي تضرب المحافظات نهاية شهر يناير من كل عام والأيام الأولى من شهر فبراير الجاري، وتستمر لمدة أسبوع إلا أن هذا العام ستزداد أيامه.

موعد انتهاء نوة الكرم 2023

قبل معرفة موعد انتهاء نوة الكرم 2023، يجب تحديد بدء سقوط أمطارها وهو ما تم يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الآن أي أن المواطنين يعيشون 4 أيام منها حتى الوقت الراهن.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن أمطار نوة الكرم تستمر الأسبوع المقبل بالكامل حتى يوم الخميس أي أنها ستصبح مدتها هذا العام 11 يوماً على أن تختتم الجمعة المقبلة

نوة الكرم مستمرة

وكان من المتوقع انتهاء نوة الكرم أمس الخميس 2 فبراير مع توقعات مسبقة بغياب الأمطار اليوم، إلا أن النوة أبت ذلك واستمرت الأمطار اليوم الجمعة وسط توقعات باستمرارها الأسبوع المقبل بالكامل بنسبة تصل إلى 60% على الإسكندرية والسواحل الشمالية على أن تهدأ الأجواء يوم الجمعة المقبلة وتتوقف الأمطار بشكل تام، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.