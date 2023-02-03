استمرار سقوط أمطار الإسكندرية لليوم الخامس.. والصرف تطهر الشنايش

استمرت أمطار الإسكندرية في التساقط، مساء اليوم الجمعة، وذلك اليوم الخامس على التوالي حيث بدأ تساقط الأمطار على المحافظة منذ الإثنين الماضي، وذلك تزامنًا مع نوة الكرم، حيث سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة مساءاً مع توقعات بتجددها بغزارة فجراً.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية استمرار تطهير للشنايش والمطابق والبيارات على مدار الساعة لرفع العبء عن الشبكات التي تستوعب أمطار الإسكندرية المتوسطة والغزيرة منذ الإثنين الماضي.

«صرف الإسكندرية» تناشد المواطنين بالإبلاغ عن تجمعات أمطار الإسكندرية

وطمأنت الشركة المواطنين إلى وجود فرق الطوارئ وتمركز 152 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة، مناشدة إياهم، بالإبلاغ عن أي تجمعا لمياه أمطار الإسكندرية على الرقم الساخن 175 أو على رسائل صفحة الشركة عبر موقع «فيس بوك».

وتبلغ درجة الحرارة في الإسكندرية، اليوم العظمى 17 والصغرى 11 ونسبة الرطوبة من 40 إلى 85% وتكون حالة البحر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

رفع درجة الاستعداد والطوارئ

ورفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية فبها، وشدد اللواء محمد الشريف على التواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات نوة الكرم، والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.