الأرصاد تكشف حالة الطقس في الإسكندرية غدا.. أمطار بنسبة 50%

تميل حالة الطقس في الإسكندرية، غدًا السبت إلى البرودة، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث تتراوح بين 40 و50% تقريبًا، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتوقعت الهيئة ضمن حالة الطقس في الإسكندرية أن تكون حال البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج بين 1 إلى 2 متر، وأن تكون اتجاه الرياح شمالية غربية وتكون معتدلة تبلغ سرعتها 30 كيلومترا في الساعة، مضيفة في توقعاتها أن تكون السحب غائمة جزئيًا.

رفع درجة الاستعداد والطوارئ

ويأتي ذلك بالتزامن مع نوة الكرم، حيث رفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية فيها، وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات النوة.

استمرار أعمال التطهير

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، خلال بيان اليوم الجمعة، استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات على مدار الساعة لرفع العبء عن الشبكات التي تستوعب الأمطار المتوسطة والغزيرة منذ الإثنين الماضي.

وطمأنت الشركة المواطنين إلى تواجد فرق الطوارئ وتمركز 152 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة.