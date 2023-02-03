محمد منير وتامر حسني أبرز حضور عقد قران أحمد عصام.. و«الكينج» وكيلا للعروس

حضر الفنانان محمد منير وتامر حسني، عقد قران أحمد عصام، على عروسه سارة عبد الفتاح، ثم حفل الزفاف، اليوم.

عقد قران أحمد عصام.. محمد منير وكيلا للعروس

واختارت العروس، الكينج محمد منير، وكيلا لها، وعقد قران أحمد عصام، الداعية مصطفى حسني، وسط حضور كبير من أسرة العروسين

أحمد عصام هو ممثل ومهندس مؤثرات بصرية، ولد في 10 نوفمبر عام 1980، وشارك بعروض في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب، كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

أحمد عصام يحتفل بزفافه بحضور تامر حسني

أحمد عصام شارك تامر حسني في أكثر من عمل سينمائي خلال السنوات الماضية من بينها فيلم «نور عيني».

يذكر أن آخر أعمال أحمد عصام، هو مسلسل «طلقتك نفسي»، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم هاجر أحمد وميدو عادل ونانسي صلاح وكارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين.