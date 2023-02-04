مقتل شاب في مشاجرة بمحافظة البحر الأحمر

توفى شاب ثلاثيني مصرعه متأثرا بإصابته مشاجرة مع آخرين بشارع المصالح في الغردقة، وعلى الفور تم إخطار الشرطة التي انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، إيداع الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

مصرع شاب في الغردقة

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة، بلاغ بمقتل شخص إثر مشاجرة في شارع المصالح بالغردقة يدعى منصور عطا يبلغ من العمر 31 عامًا.

تفاصيل التحقيقات في مصرع شاب

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى مكان الواقعة وتم إخطار النيابة العامة وإيداع الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحريات حول الحادث و انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وذكر مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام أن محاولات إنقاذ الشاب من الموت باءت بالفشل، حيث وصل مصابا بطعن في الرقبة مما أدى إلى وفاته فور وصوله.