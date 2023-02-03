إدوارد وإيناس عزالدين ونهال عنبر في حفل زفاف الفنان أحمد عصام

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام المقام حاليا داخل أحد الأماكن بمنطقة التجمع الخامس.

ووصل إلى مكان الحفل كل من إدوارد، إيناس عزالدين، نهال عنبر، هاجر الشرنوبي، شريف باهر، عبير منير وآخرون، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع العروسين في أجواء مليئة بالفرح والبهجة.

إيناس عزالدين ترقص مع نهال عنبر وعبير منير

ودخلت إيناس عزالدين في وصلة رقص مع نهال عنبر وعبير منير، وذلك على نغمات أغنيات المطرب تامر حسني الذي قدم باقة من أبرز أغنياته، ومنها «الله يباركلي فيك، وميحرمنيش منك»، وذلك وسط تفاعل كبير من المعازيم.

محمد منير وكيل عروس أحمد عصام

وعقد الداعية مصطفى حسني قران أحمد عصام بحضور الفنان محمد منير، حيث أصرت العروس أن يكون الكينج وكيلها، وهو ما قوبل بموافقة منه.

يذكر أن أحمد عصام يصمم عدداً من الألعاب النارية في حفلات عدد من نجوم الغناء، أبرزهم عمرو دياب، محمد منير، تامر حسني وغيرهم من النجوم، كما أنه شارك في عدد من الأفلام والمسلسلات خلال السنوات الأخيرة.