حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات.. غائم جزئيا ونشاط للرياح

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات، حيث يسود طقس بارد ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح حيث تبلغ أقصى سرعتها في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع انخفاض درجات الحرارة حيث تسجل الصغرى في شمال الصعيد 5 درجات.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات تشير التوقعات إلى تعرض «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، إلى سقوط أمطار تصل إلى 40% على مدار اليوم، مع نشاط للرياح التي تصل سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة، فيما سجلت العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى تشهد انخفاضا في درجات الحرارة حيث سجلت الصغرى 9 درجات والعظمى 19 درجة، وتصل سرعة الرياح إلي 26 كيلو متر في الساعة مع طقس بارد وتكون الغيوم.

فرص سقوط الأمطار

وجاء طقس اليوم السبت في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل إلى البرودة ليلا بارد نهارا، مع تكون الغيوم وتوقعات بسقوط أمطار تصل إلى 50% على مدار اليوم، فيما تزاد سرعة الرياح حيث سجلت 34 كيلو متر في الساعة.

وتسود الغيوم الجزئية ونشاط الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد مع نشاط خفيف لحركة الرياح، كما انخفضت درجة الحرارة الصغرى في شمال الصعيد، حيث سجلت 5 درجات.

طقس اليوم السبت

وجاء طقس اليوم السبت في جنوب الصعيد، مشمس نهارا مائل البردة ليلاً وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجات، وتشير التوقعات إلى تكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.