أحمد آدم يستضيف اليوتيوبر «نقششة»: تعرضت للطرد من التمثيل في أحد الأفلام

استضاف الفنان أحمد آدم في برنامجه «آدم شو» المذاع عبر فضائية «الحياة» اليوتيوبر أحمد يوسف الشهير بـ«نقششه» والذي يقدم فيديوهات ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف أحمد يوسف لـ أحمد آدم عن سبب تسميته بـ نقششة، لافتًا إلى أن السبب هو عمله «نقاش» لفترة قبل عمله «يوتيوبر»، موضحا أنه كان يحصل على العربون مقدمًا، ويهرب بعدها، ولذلك كان يتعرض للضرب، وقرر بعدها أن يترك مهنة النقاشة ويتجه لليوتيوب.

قدم نقششة حوارًا ساخرًا مع أحمد آدم

وقدم نقششة حوار ساخر مع أحمد آدم وأعلن أنه سيتزوج خلال أسبوعين وكشف عما حدث معه حينما ذهب للتمثيل في أحد الأفلام وتعرض للطرد بعدها، بعدما طلب منهم يومية مقابل العمل حيث عرضوا عليه 500 جنيه يومية ولكنه طلب مبلغ أعلى.

وتحدث نقششة عن شخصيته الحقيقية مؤكدًا أنها لا تختلف نهائيًا عما يظهر به في يوتيوب، والفارق بين اليوتيوب وحياته الحقيقية هي وجود الكاميرا فقط.