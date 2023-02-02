أحمد آدم في «آدم شو»: العالم تأثر بالأزمة الأوكرانية عدا روسيا «هي اللي سالكة»

علق الفنان أحمد آدم خلال تقديمه أولى حلقات برنامجه «آدم شو»، عبر قناة الحياة، على الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا: «كنت ماشي بعربيتي على الدائري، سرحت في اللي بيحصل في العالم، فاتح الراديو وبسمع الأخبار، مفيش بس إلا روسيا بتضرب في أوكرانيا».

العالم تأثر عد روسيا

وأوضح أحمد آدم أن العالم كله بلا استثناء فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، ولكن «الإيفيه» أن العالم تأثر بالمقاطعة عدا روسيا، معلقا: «عسل والله العظيم.. روسيا اللي سالكة في الليلة دي كلها ولا كأن فيه حاجة».

وتابع: «بوتين حالف براس بوتين أبوه إن العالم كله اتغير، يطلع بوتين بوش منور ويقول العالم خلاص اتغير بقى نصين، الوقت بتاع أمريكا تحكم العالم لوحده خلاص خلص، الكورة اتقسمت نصين، نص أنا نص إنتي، اللي مش عاجبه الكورة يروح يعيش في كورة تانية، حتى لو كورة مائية».

احنا جيل غلبان شوفنا كل حاجة

وواصل: «إحنا جيل ما يعلم بيه إلا ربنا، إحنا غلابة، شوفنا كل حاجة، إحنا الجيل اللي حضر المئوية والألفية، شوفنا احتباس حراري ومناخ بيتغير وشوفنا ويجز».

وانطلقت أولى حلقات برنامج «آدم شو» على قناة الحياة للفنان أحمد آدم، ويعد برنامج «آدم شو»، أضخم برنامج كوميدي تستعد شبكة تليفزيون الحياة لإطلاقه، وفيه تعيد نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل عنها.

ويتناول «آدم شو» في إطار كوميدي ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، وينفرد بكونه البرنامج الكوميدي الوحيد الذي يقدم على القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي.

يمزج «آدم» في البرنامج، بين الاستاند آب كوميدي والأغنيات، إلى جانب استضافته لأشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.

ويرصد آدم بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التي تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلا عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكي فيها ما يحدث في العالم.