أحمد آدم في برنامج «آدم شو»: التوكتوك «لعبة عيال» وسائقيه «أطفال بريئة»

علق الفنان أحمد آدم، خلال تقديمه أولى حلقات برنامجه «آدم شو»، على قناة الحياة، على عالم التكاتك وسائقيه، قائلا: «لو دورتوا على حكاية التوكتوك، هتعرفوا إنه دخل مصر على أنه لعب أطفال، عيال بتلعب».

التكاتك أحباب الله

وواصل: «مرة دخلت في بنزينة لقيت توكتوك بيفول قدامي، وبعد ما خلص لقيت الواد بتاع التوكتوك راح جاي ورا التوكتوك وخبطه على ضهره، قولتله متبقاش قاسي عليه لأن التكاتك أحباب الله».

أضاف أحمد آدم، أن أغلب سائقي التكاتك أطفال بريئة، متابعا: «الطفل منهم بيبقى فرحان في التوكتوك، باصص للحياة بنظرة بريئة، مبتسم ابتسامة بريئة، في إيده سيجارة بريئة، ومشغل مهرجان بريئ».

وتابع: «لما تلاقي واحد سايق التوكتوك وسنه فوق الخمسين، تلاقيه بيطوح كأنه راكب لعب أطفال، تحس أن التوكتوك بيطلع الطفل اللي جواه».

وواصل: «لما يبقى فيه أغنية مهرجانات، كلماتها (خد فوق وتحت) يبقى أغنية (إيه الأستوك دة) من التراث وتتغنى في الأوبرا».

انطلاق برنامج «آدم شو»

انطلقت أولى حلقات برنامج «آدم شو» على قناة الحياة للفنان أحمد آدم، ويعد برنامج «آدم شو»، أضخم برنامج كوميدي تطلقه شبكة تليفزيون الحيا، وفيه تعيد نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل عنها.

ويتناول «آدم شو» في إطار كوميدي ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، وينفرد بكونه البرنامج الكوميدي الوحيد الذي يقدم على القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي.

يمزج «آدم» في البرنامج، بين الاستاند آب كوميدي والأغنيات، إلى جانب استضافته لأشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.

ويرصد آدم بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التي تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلا عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكي فيها ما يحدث في العالم.