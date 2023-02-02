أحمد آدم في برنامج «آدم شو»: نفسي أسأل عيل صغير يعرفني «ويجز» بيقول إيه؟

علق الفنان أحمد آدم خلال تقديمه أولى حلقات برنامجه «آدم شو»، عبر قناة الحياة، على أغاني المهرجانات، قائلا: «إحنا الجيل اللي شاف ويجز.. أنا نفسي أسأل عيل صغير يقولي هو بيقول إيه؟ محدش فاهم، بس قشطة إسكندراني بردو من الورديان يعني تبعنا وبلديتنا».

عاصرنا أفلام الخيال العلمي بسبب كورونا

وتابع أحمد آدم: «شوفنا كزبرة وحنجرة، لما مطرب يبقى اسمه كزبرة وحنجرة أومال محار الشقة يبقى اسمه إيه؟ ده إحنا مكنش عاجبنا ريكو دخلنا في كزبرة وحنجرة».

ولفت إلى أن جيله عاصر أفلام مثل أفلام الخيال العلمي وشوارع خالية بسبب فيروس كورونا، مضيفا: «إحنا جيل منحوس، شوفنا أزمة وقود وغذاء وجوع، وعاوزين يوصلوا للمليار الدهبي، قالك العالم بقى 8 مليار، والظاهر الساندوتشات مش مقضية العالم كله، فاحنا عاوزين مليار بس نقعد نأكلهم ونشربهم، طب والـ7 مليار الباقية؟ يروحوا في داهية إحنا مالنا.. بس ربك كريم هو اللي بيقسمها».

وانطلقت أولى حلقات برنامج «آدم شو» على قناة الحياة للفنان أحمد آدم، ويعد برنامج «آدم شو»، أضخم برنامج كوميدي تستعد شبكة تليفزيون الحياة لإطلاقه، وفيه تعيد نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل عنها.

برنامج «آدم شو»

ويتناول «آدم شو» في إطار كوميدي ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، وينفرد بكونه البرنامج الكوميدي الوحيد الذي يقدم على القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي.

يمزج «آدم» في البرنامج، بين الاستاند آب كوميدي والأغنيات، إلى جانب استضافته لأشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.

ويرصد آدم بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التي تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلا عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكي فيها ما يحدث في العالم.