كندا: نعمل مع «واشنطن» بشأن منطاد التجسس الصيني

تعمل السلطات الكندية بالتنسيق مع «واشنطن»على معالجة الوضع فيما يتعلق بمنطاد التجسس الصيني الذي حلق فوق كلا البلدين، وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند، في مؤتمر صحفي، إن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية والقوات الكندية ووزارة الدفاع الوطني وشركاء آخرون يقومون بتقييم الوضع والعمل بتنسيق وثيق.

وفي وقت سابق، أعلنت «أوتاوا»، أنها تتحقق من احتمال وجود منطاد صيني ثان في أجواء كندا.

وأشارت فريلاند، إلى عمل وكالات الاستخبارات الكندية مع الشركاء الأمريكيين، موضحة أن منطاد التجسس الصيني على ارتفاعات عالية وتحركاته يتم تتبعها بنشاط من قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية.

وتابعت المسؤولة الكندية قائلة، إن «أوتاوا» تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البلاد من تهديدات الاستخبارات الأجنبية.

سناتور أمريكي: المنطاد يقترب من قاعدة «وايتمان» الجوية

من جانبه، كشف السناتور الأمريكي إريك شميت، أن منطاد التجسس الصيني الذي يقترب من قاعدة «وايتمان» الجوية مسقط رأس «القاذفة الشبح» بولاية «ميزوري» وسط البلاد، داعيا عبر «تويتر» إلى العمل على حماية حدود وسيادة الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» التوضيحات الصينية بشأن منطاد التجسس الصيني. وكانت «بكين»، قالت في وقت سابق، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن المنطاد طائرة مدنية تستخدم بشكل رئيسي لأبحاث الطقس.

وأشارت الخارجية الصينية، إلى انحراف المنطاد عن مساره، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.وقالت الخارجية الصينية، إن «بكين»، أعربت عن أسفها لانتهاك المنطاد، المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة «تيار هوائي».

وشددت الوزراة الصينية، على أن «بكين» ستستمر في التواصل مع «واشنطن». وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إن جو بايدن وافق على تأجيل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين، موضحة أن الزيارة غير مناسبة.

وأمس الجمعة، قال «البيت الأبيض»، إن وجود منطاد التجسس الصيني الصيني في الأجواء الأمريكية انتهاك للقانون غير مقبول، مضيفة في بيان، أن قوات بلادها صعبت المهمة على «بكين» لجمع أي معلومات.

«البيت الأبيض»: كل الخيارات متاحة بشأن المنطاد

وأكد «البيت الأبيض»، متابعة عن كثب منطاد التجسس الصيني وكل الخيارات متاحة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنها تدرس خيارات التعامل مع منطاد التجسس الصيني، مشيرة إلى إجراء تقييماً حول طبيعة البالون.

«واشنطن»: نعلم أن منطاد التجسس الصيني لديه القدرة على المناورة

وأوضح «البنتاجون»، أن منطاد التجسس الصيني يحلق على ارتفاع أكثر من 60 ألف قدم، مضيفة أن «واشنطن» على علم أن البالون لديه القدرة على المناورة.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى أن «واشنطن» لا تستطيع حالياً إسقاط منطاد التجسس الصيني نظراً لكبر حجمه والأضرار التي سيتسبب بها، مضيفة إن البالون سيبقى في الأجواء الأمريكية لبضعة أيام.