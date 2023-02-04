محافظ جنوب سيناء يعتمد 300 قرار تصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن الموافقة على 300 قرار تصالح في مخالفات البناء، شملت كل المدن، الأمر الذي يسمح للمواطن بتوصيل كافة المرافق والخدمات.

وأضاف «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة الاهتمام بالحفاظ على أملاك الدولة ومواجهة أشكال التعدي على الأراضي، مع سرعة الانتهاء من أعمال فحص لجان التصالح على مستوى المحافظة.

وأوضح أنه جرى الموافقة على 9 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة أبو زنيمة ليصل إجمالي قرارات التصالح التي تم اعتمادها حتى الآن 126 قراراً.

وقام اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة أبو زنيمة بعرض الطلبات الجديدة بعد استيفاء المستندات اللازمة، طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

مدن شملتها قرارات التصالح

وأكد محافظ جنوب سيناء إنه جرى الموافقة علي 300 حالة تصالح علي مستوي مدن الطور وشرم الشيخ ونويبع وأبورديس ورأس سدر، مشيرًا إلى أن كل مدينة يوجد بها لجنة تصالح تختص بدراسة الحالات المتقدمة طبقا للقانون وأي مواطن يستكمل أوراقه يدخل اللجنة للموافقة علي قبول التصالح.

وتابع أن هناك لجنة عليا برئاسة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة تقوم بمراجعة ملفات التصالح على مستوي المدن قبل عرضها على المحافظ والتصديق عليها، مشددًا على ضرورة سرعة فرز الملفات المقدمة.