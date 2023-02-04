مطار مرسى علم يستقبل 31 رحلة طيران من 7 دول أوروبية

تستعد سلطات مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت لاستقبال 31 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ «الوطن»، اليوم السبت، عن استعدادات سلطات مطار مرسى علم لاستقبال 31 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم قادمة من مطارات 7 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وبلجيكا والنمسا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران لمرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين اليوم السبت، عبر 31 رحلة طيران ضمن 80 رحلة من المقرر وصولها مطار مرسى علم الأسبوع الجاري بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن» ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى منتجعات مرسى علم الأسبوع الجاري 80 رحلة سياحية عن الأسبوع الماضي، الذي شهد وصول 58 رحلة طيران، إضافة إلى 3 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران.