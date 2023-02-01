وصول 7 رحلات طيران من ألمانيا وإيطاليا والتشيك إلى مطار مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، آلاف السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة، من المقرر وصولهم على متن 7 رحلات طيران قادمة من مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن استعدادت سلطات مطار مرسى علم لاستقبال 7 رحلات طيران قادمة من مطارات 3 دولة أوروبية، التشيك وإيطاليا وألمانيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية، وتشديدات أمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى، وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول.

من جانبه، كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين يوميا، عبر عشرات رحلات الطيران القادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السياح الأجانب أكثر من 10 جنسيات مختلفة، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السياحة الألمانية والتشكية والبولندية والإيطالية في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى شواطئ مرسى علم.

برامج ترفيهية على شواطئ مرسى علم

وأكد «عثمان» أن الفنادق والمنتجعات السياحية تستقبل السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف وبرامج ترفيهية واستعراضية على الشواطىء، بمشاركة فرق الأنيميشن طوال مدة إقامتهم بمرسى علم، بهدف خلق جو ترفيهي، وتنشيط السياحة على الشواطئ.