مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين على متن 60 رحلة طيران الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، والمقرر وصولهم على متن 60 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات مطار مرسى علم الدولي لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوروبية على متن 60 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا من التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وهولندا وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبرج والمجر، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

انتعاش السياحة بفنادق مرسى علم

ومن جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تستقبل السياح الأجانب، بالإضافة إلى توافد نزلاء السياحة الداخلية على فنادق مرسى علم تزامنا مع أجازة نصف السنة الدراسية.

وأضاف «عثمان»، أن الفنادق تحرص على إسعاد النزلاء وعمل برامج ترفيهية فقرات متنوعة ومهرجانات متنوعة على الشواطئ، بمشاركة فرق الأنيميشن، بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.