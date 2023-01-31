مدينة مرسى علم تستقبل 9 رحلات طيران من 5 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء، 9 رحلات طيران من 5 دول أوربية هي ألمانيا وبولندا والمجر وبلجيكا ولوكسمبرج، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

استقبال آلاف السائحين

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم كشف عن وصول 9 رحلات طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

وأوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورد، ونقلهم إلى الفنادق، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين وتوفير كافة سبل الراحة للسياح الأجانب.

برامج ترفيهية للسياح

وأكد عثمان أن رحلات اليوم ضمن 60 رحلة طيران من المقرر وصولها إلى مرسي علم الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن الفنادق تحرص على إسعاد النزلاء وعمل برامج ترفيهية واستعراضية وفقرات متنوعة على الشواطىء بمشاركة فرق الأنيميشن وذلك بهدف عمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.