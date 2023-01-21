مطار مرسى علم يستقبل 25 رحلة تقل آلاف السائحين من أوروبا

يستقبل مطار مرسى الدولي، اليوم، 25 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل الآلاف السائحين من 7 دول أوروبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، استعدادت سلطات مطار مرسي علم لاستقبال 25 رحلة طيران، من المقرر وصولها على مدار اليوم، قادمة من مطارات 7 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وبلجيكا والنمسا، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

دعوة سياح أوروبا لقضاء شتاء دافئ في مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فنادق ومنتجعات مرسى علم، أطلقت دعوة لسياح أوروبا لقضاء شتاء دافئ على شواطئ مرسى علم، حيث الطقس المعتدل والشمس الساطعة طوال فصل الشتاء، بتكلفة مناسبة توفيرا بدلا من غلاء المعيشة في المدن الأوروبية، نظرا لارتفاع تكلفة التدفئة في بلادهم.