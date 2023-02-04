كيف طورت السكة الحديد خطوط «قبلي وبحري» لتقل 2 مليون راكب سنويا؟

لم تقف أعمال تطوير منظومة السكة الحديد فقط على إضافة قطارات جديدة على مختلف الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، أو تطوير نظم الإشارات، لكن التطوير له بُعد أساسي ومختلف وهو زيادة عدد الركاب الذين تقلهم المنظومة سواء يومياً أو سنوياً، ففي عام 2014 كانت المنظومة تقل 900 ألف راكب يومياً.

رفع طاقة نقل البضائع لـ 13 مليون طن عام 2030

وتعمل المنظومة، وفق تقرير للهيئة القومية لسكك حديد مصر، على زيادة نقل الركاب، لتصبح 1.5 مليون في 2024، و2 مليون في 2030، فضلاً عن رفع طاقة نقل البضائع إلى 13 مليون طن عام 2030، مقابل 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014.

زيادة عدد الركاب الذين تقلهم خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، يستلزم العديد من أعمال التطوير، وهو ما حرصت عليه المنظومة في خطتها الجديدة، فجرى توريد 111 جرارا جديدا من طراز «GE» من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها، بجانب إعادة تأهيل 60 جرارا من إجمالي 172 جرارا مخطط إعادة تأهيلها.

توريد 7 قطارات من شركة تالجو الإسبانية

إضافة قطارات جديدة على المنظومة، عنصر أساسي وفعال في خطة التطوير، لذلك جرى وصول 4 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات من شركة تالجو الإسبانية، وجرى بدء تشغيل القطار الأول يوم 24 ديسمبر الماضي، وستنطلق أولى رحلات القطار على الوجه القبلي غدا الأحد 5 فبراير الجاري.

وفق كل هذه العقود، جرى توريد 725 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة من شركة «جانزمافاج» المجرية، كما جرى الإنتهاء من إعادة تأهيل 1265 عربة عادية «تحيا مصر» من إجمالي 1386 عربة.

توريد 25 عربة غلال

لم تقف أعمال التطوير عند هذا الحد، بل جار العمل في تطوير العربات المتبقية بـ 121 عربة، وجرى توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة، كما جرى توريد 25 عربة غلال من مصنع «سيماف» من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعها، وجار تصنيع عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة.