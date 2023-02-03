السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الجمعة.. تصل لـ60 دقيقة

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الجمعة الموافق 3 فبراير الجاري، لافته إلى تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة وتشغيل قطار 3007 بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى الإسكندرية.

تأخيرات القطارات ترصد «الوطن» في السطور التالية، متوسط تأخير القطارات:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

قطارات جديدة تم تشغيلها مؤخراً

- قطار 3006 بعربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلى أسوان.

- قطار 3007 بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى الإسكندرية.

يذكر أنه تم الإنتهاء من تطوير 376 محطة، ويجر حالياً تطوير 60 محطة ضمن المرحلة الأولي بمبادرة حياة كريمة، من المخطط تطوير عدد 94 محطة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السكة الحديد، عن إدراج جميع قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والـ VIP والتالجو على موقع الحجز الإلكتروني وتم إتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداءاً من سفر يوم الجمعة الموافق 10 / 2 / 2023.