السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية
كتب:
كريم روماني
01:23 ص | السبت 04 فبراير 2023
حركة القطارات - صورة أرشيفية
كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم السبت الموافق 4 فبراير الجاري، لافتة إلى استمرار عمليات التطوير والتحديث المستمر لسكة الحديد لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.
تفاصيل مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية:
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية:
1- قطار رقم 119 القاهرة - الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحًا.
2- قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.
3- قطار رقم 905 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.
4- قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.
5- قطار رقم 1109 الفيوم- الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.
6- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.
7- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.
8- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.
9- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.
10- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.
11- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.
12- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.
13- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.
14- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.
15- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.
16- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.
17- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.