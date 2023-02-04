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السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

كتب:

كريم روماني
01:23 ص | السبت 04 فبراير 2023
حركة القطارات - صورة أرشيفية

حركة القطارات - صورة أرشيفية

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم السبت الموافق 4 فبراير الجاري، لافتة إلى استمرار عمليات التطوير والتحديث المستمر لسكة الحديد لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

تفاصيل مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية:

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية:

1- قطار رقم 119 القاهرة - الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحًا.

2- قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

3- قطار رقم 905 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

4- قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم- الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.

6- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

7- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

8- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

9- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.

10- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

11- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.

12- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.

13- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

14- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

15- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.

16- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.

17- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.