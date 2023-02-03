«السكة الحديد» تعلن مواعيد قطارات تالجو الإسباني.. اعرفها بالتفصيل

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد قطارات تالجو الإسباني، موضحة أن هذه النوعية من القطارات مزودة بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم، وتم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

مواعيد قطارات تالجو الإسباني

تٌقدم «الوطن» مواعيد قطارات تالجو الإسباني، بالتفصيل، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

- يبدأ تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة على خط القاهرة - الأقصر يوم الأحد الموافق 5 فبراير الجاري.

- يبدأ الانطلاق من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50 مساء الأحد 5 فبراير 2023.

- يصل القطار إلى الأقصر الساعة 8.50 دقيقة صباح يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2023.

- يقف القطار في محطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا ثلاثة أيام من كل أسبوع وهم الأحد والثلاثاء والخميس.

- يعود القطار من محطة الأقصر الساعة 22.00 مساءاً.

- يصل القطار من العودة إلى القاهرة الساعة 8.00 صباحاً.

- يمر القطار بنفس محطات الوقوف في رحلة الذهاب وذلك ثلاثة أيام من كل أسبوع وهم الاثنين والأربعاء والجمعة.

خطوط ومواعيد قطارات تالجو الإسباني الإضافية

وجاءت خطوط ومواعيد قطارات تالجو الإسباني الإضافية كالتالي:

- القطار الثالث سيتم تشغيله بالركاب على خط القاهرة - الإسكندرية.

- تشغيل القطار الرابع بالركاب على خط القاهرة - أسوان.

- تعديل تشغيل القطار الثاني الذي تم تشغيله على خط القاهرة - الأقصر ليتم تشغيله على خط القاهرة - أسوان إلى جانب القطار الرابع.

حجز قطارات تالجو الإسباني

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه تم إدراج جميع قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والـVIP والتالجو على موقع الحجز الإلكتروني وتم إتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداءً من سفر يوم الجمعة الموافق 10 فبراير الجاري.