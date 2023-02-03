ما هو قطار تالجو الإسباني؟.. «السكة الحديد» تُجيب
كتب:
كريم روماني
06:31 م | الجمعة 03 فبراير 2023
استعدادات تشغيل قطارات التالجو
أجابت هيئة السكك الحديدية على التساؤل الخاص بما هو قطار تالجو الإسباني؟، والذي يتم تشغيله على خط الوجه القبلي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 فبراير الجاري، ويشكِّل نقلة نوعية هائلة في تاريخ القطارات لأنه يُماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية.
أبرز المعلومات عن قطار تالجو الإسباني
- يمتاز بتقنيات حديثة متطورة.
- مُصمم بطريقة تُعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير في المنحنيات.
- يحقق أكبر قدر من الراحة للركاب.
- العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً في معظم قطارات أوروبا والعالم.
- مُطنع بطريقة تقلل من وزن القطار.
- يوفر الوقود المستهلك في الرحلة.
- مقاوم للصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها.
- يوفر أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب.
- توجد به شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى.
- توجد شاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية.
- مزود بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.
- دورات مياه بأحدث تصميم.
- يراعي ذوي الهمم ولهم مقاعد مخصصة ودورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه.
أسعار تذاكر قطار تالجو الإسباني
الدرجة الأولى
* القاهرة - أسيوط: 350 جنيها.
* القاهرة - سوهاج: 500 جنيه.
* القاهرة - قنا: 550 جنيها.
* القاهرة - الأقصر: 600 جنيه.
الدرجة الثانية
* القاهرة - أسيوط: 250 جنيها.
* القاهرة - سوهاج: 300 جنيه.
* القاهرة - قنا: 350 جنيها.
* القاهرة - الأقصر: 400 جنيه.
وفي سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ الطرق بجامعة الأزهر، إن قطار تالجو الإسباني، يمتاز بتقنيات حديثة متطورة وبسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم/ساعة، موضحاً لـ«الوطن»، أنه مزود بوجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، ما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية.