ما هو قطار تالجو الإسباني؟.. «السكة الحديد» تُجيب 

أجابت هيئة السكك الحديدية على التساؤل الخاص بما هو قطار تالجو الإسباني؟، والذي يتم تشغيله على خط الوجه القبلي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 فبراير الجاري، ويشكِّل نقلة نوعية هائلة في تاريخ القطارات لأنه يُماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية.

أبرز المعلومات عن قطار تالجو الإسباني

- يمتاز بتقنيات حديثة متطورة.

- مُصمم بطريقة تُعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير في المنحنيات.

- يحقق أكبر قدر من الراحة للركاب.

- العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً في معظم قطارات أوروبا والعالم.

- مُطنع بطريقة تقلل من وزن القطار.

- يوفر الوقود المستهلك في الرحلة.

- مقاوم للصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها.

- يوفر أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب.

- توجد به شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى.

- توجد شاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية.

- مزود بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

- دورات مياه بأحدث تصميم.

- يراعي ذوي الهمم ولهم مقاعد مخصصة ودورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه.

أسعار تذاكر قطار تالجو الإسباني

الدرجة الأولى

* القاهرة - أسيوط: 350 جنيها.

* القاهرة - سوهاج: 500 جنيه.

* القاهرة - قنا: 550 جنيها.

* القاهرة - الأقصر: 600 جنيه.

الدرجة الثانية

* القاهرة - أسيوط: 250 جنيها.

* القاهرة - سوهاج: 300 جنيه.

* القاهرة - قنا: 350 جنيها.

* القاهرة - الأقصر: 400 جنيه.

وفي سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ الطرق بجامعة الأزهر، إن قطار تالجو الإسباني، يمتاز بتقنيات حديثة متطورة وبسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم/ساعة، موضحاً لـ«الوطن»، أنه مزود بوجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، ما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية.