«صفاء» سلمت زوجها لـ«رئيس العمال» فقتله في 3 دقائق.. ما سر مزرعة الموز؟

في منتصف شهر يناير الماضي، عثرت أجهزة الأمن على جثمان عامل في ترعة ببني سويف، لغز الجريمة استمر 3 أيام حتى أزاح فريق البحث الجنائي الغموض وكشف عن تفاصيل القتل، بينت التحقيقات أن الضحية «م.ج»، 32 عاما، كان يقيم مع أسرته في أطفيح بالجيزة، وأن زوجته حررت محضرًا باختفائه، لكن المفاجأة كانت في الزوجة التي دبَّرت جريمة القتل وسلمت زوجها لـ«رئيس العمال» الذي تعمل معه في مزارع الموز فقتله في 3 دقائق.

خطة القتل داخل مزرعة الموز

استدعت جهات التحقيق أمس، صفاء، الزوجة المتهمة بقتل زوجها هي وجارها وواجهتهما بتحريات المباحث التي أكدت تعمد الجريمة بسبب خلافات زوجية، وأن خطة القتل اتفق عليها المتهمان خلال وجودهما في مزرعة فاكهة الموز في أطفيح بحكم طبيعة العمل التي تجمعهما، وأن الزوجة خدعت زوجها بأن طلبت منه الذهاب إلى مزرعة الموز التي تعمل فيها لمقابلة رئيس العمال لاستلام مبلغ 500 جنيه سلفة على حساب عملها معه، وجددت النيابة حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات أمس.

خديعة الزوجة

وقالت سيدة أطفيح خلال جلسة التحقيق إن زوجها قابل «رئيس العمال»، المدعو «ن.ط»، 37 عاما، وتمكن الأخير من خنقه حتى الموت بـ«كوفيه» وبعدها وضع جثمانه في سيارة نصف نقل وتوجه به إلى ترعة ببني سويف وألقاه وأخبرها بما حدث وبعد يومين طلب منها أن تذهب إلى مركز شرطة أطفيح لتحرير محضر بغيابه فنفذت فاستجابت له لكنها فوجئت بعدها بالمباحث تلقي القبض عليها بتهمة القتل العمد، وبعدها ألقت القبض على شريكها في الجريمة.

محامٍ يشرح عقوبة القتل العمد

يشرح الخبير القانوني الدكتور عبدالله محمد عبدالله، المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد أنها تصل إلى الإعدام، وبحسب نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».