خبير أثري عن العثور على خرائط تجارية بين الفراعنة ودول العالم: إنجاز بحثي كبير

قال الدكتور محمود محمد بهجت، رئيس قسم الكيمياء العلاجية بـ«القومي للبحوث» إنَّ التوصل لخرائط التبادل التجاري بين مصر القديمة ودول العالم من مواد حفظ المومياوات يعتبر إنجاز بحثي كبير، مبينًا أنَّه تمّ نشر ما توصل له الباحثون في مجلات دولية كبيرة، وسط احتفاء وسائل الإعلام الدولية، مضيفًا أنَّه أصبحت هناك ثقة قوية بالعالم المصري، إذ أصبح قادرًا على تعيين عيناته المصرية داخل أروقة ومعامل المركز القومي للبحوث دون اللجوء لمحاولات لإخراج هذه العينات خارج مصر لتحليلها.

تكنولوجيا تحليل العينات وراء ظهور الاكتشافات الأثرية

وأضاف رئيس قسم الكيمياء العلاجية بـ«القومي للبحوث»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّه لولا وجود التكنولوجيات اللازمة لتحليل هذه العينات داخل المعامل لم يتوصل العلماء إلى أي اكتشاف جديد، إضافة إلى وجود تفاعل وتكامل علمي بين المتخصصين بالمصريات الأجانب، ممن تمّ استقبالهم بالمركز القومي للبحوث لتحليل العينات داخل المركز.

وشدد على أنَّ المصري القديم كان عظيمًا للغاية، خصوصًا بعد اكتشاف أنه ذهب لأماكن بعيدة مثل الأماكن الاستوائية بقارة آسيا وأفريقيا لجلب النباتات التي يستخرج منها المواد الفعالة التي تستخدم للتحنيط، وهذا يدل على أن المصري القديم لم يكن يعمل بعشوائية ولكن كانت طريقة العمل علمية منظمة.

يجب الاعتراف بأن المصريين القدماء كانوا أفذاذا

وتابع رئيس قسم الكيمياء العلاجية بـ«القومي للبحوث» أنَّه يجب الاعتراف بأن المصريين القدماء كانوا أفذاذ، وما يتمّ الآن هو خطوات على الطريق لفك ألغاز الخلطات التي كانت تستخدم وتحليلها تحليل علمي كميائي من أجل معرفة النسب التي كانوا يخلطوها، مبينًا أنَّ هذه النسب لم تكن عشوائية ولكن تدل على معرفة المصري القديم بشكل جيد عن علوم الكيمياء والأنسجة والميكروبات، ولذلك تمّ خلط هذه المكونات بشكل يمنع تكون الميكروبات.