هاني الناظر يعلن اختياره رئيسا للجنة ربط الأبحاث بالصناعة بـ«القومي للبحوث»

أعلن الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، توليه رئاسة لجنة ربط الأبحاث بالصناعة، التي تم استحداثها مؤخرا بالمركز القومي للبحوث، بهدف توطين التكنولوجيا في مصر لخدمة الصناعة في تلك المجالات، وإنتاج منتجات مصرية.

وقال «الناظر» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «تشرفت اعتبارا من اليوم بتولي رئاسة لجنة ربط البحوث بالصناعة التي صدر قرار المركز القومي للبحوث بإنشائها».

أهداف لجنة ربط البحوث بالصناعة

وأشار إلى أن اللجنة تضم عددا من كبار العلماء والباحثين في المجالات الطبية والهندسية والزراعية والصناعية والبيئية وعلوم الفيزياء والكيمياء والنسيج والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأوضح الناظر أنّ اللجنة تهدف لتوطين التكنولوجيا في مصر لخدمة الصناعة في تلك المجالات، وإنتاج منتجات مصرية تعتمد علي المكون المحلي بديلا عن المستورد، والتوسع في صناعة وإنتاج المنتجات الوطنية، توفيرا للاستيراد والعملة الصعبة.