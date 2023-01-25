رئيس القومي للبحوث الفلكية: زلزال المتوسط حدث له توابع بسيطة وغير محسوس

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة تعرض مصر لهزات أرضية وزلازل أخرى عقب زلزال شرق البحر المتوسط، الذي وقع مساء اليوم على بعد أكثر من 500 كيلو عن السواحل المصرية، وشعرت به مناطق متفرقة، مؤكدا أن الزلزال حدث له كذا تتابع، ولكنه غير محسوس ولم يشعر به أحد.

هزات ضعيفة جدا

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات لـ«الوطن»، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والبالغ عددها أكثر من 70 محطة، لم ترصد أي هزات نشطة أو خطيرة أو درجة قوتها كبيرة، وأن ما يتم رصده هزات ضعيفة جدا وليس لها تأثير كبير، مشددا على المواطنين بعدم الخوف والذعر الشديد كما يتم تداوله.

لا أضرار أو خسائر في الأرواح

وأضاف أن زلرال اليوم، لم يؤدي إلى وقوع أضرار أو خسائر سواء في الأرواح أو الممتلكات.

وأكد أن أساتذة المعهد يواصلون دوما العمل لتحليل أي بيانات لهزات أرضية وتحليلها وإرسالها دوما للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.