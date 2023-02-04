انهيار جزئي في منزل بمنطقة غرب البلد بأسيوط دون خسائر بشرية

شهد شارع مسجد الشيخ مرزوق بمنطقة غرب البلد التابعة لحي غرب محافظة أسيوط، اليوم السبت، انهيارا جزئيا لمنزل دون وقوع خسائر في الأرواح.

بلاغ بانهيار جزء من منزل

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث انهيار جزئي بمنزل أمام مسجد الشيخ مرزوق بمنطقة غرب البلد التابعة إلى حي غرب محافظة أسيوط.

المنزل مكون من 4 طوابق

وانتقل على الفور لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول أسيوط، وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار جزء من حائط بالطابق الأرضي بمنزل ملك مواطن يدعى «حسني عبدالعال رمضان»، مكون من 4 طوابق، طابق أرضي و3 علوي، ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت «بناء حامل محمول بدون أعمدة»، وذلك دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.