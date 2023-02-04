النائب كريم السادات: الشعب المصري تصدى لشائعة إسناد إدارة قناة السويس لشركة

استنكر النائب كريم السادات عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، ما جرى تداوله من شائعات بشأن إسناد إدارة خدمات قناة السويس لشركة لمد 99 عاما، ونشر صورة تعاقد «مزور»، مشيرا إلى ان هذه أن الشعب المصري مدرك تماما لهذه الألاعيب الرخيصة من قبل جماعات الخراب التي تستهدف إدخال الدولة المصرية في نفق مظلم.

الشعب المصري يعي الهدف من الشائعات

وتابع «السادات» في بيان، بأنه «رب ضارة نافعة، إذ أن هذه الشائعات لاقت رفضا كبيرا واستنكارا من الشعب المصري، الأمر الذي يؤكد أن هذا الشعب أصبح يعي الهدف من هذه الأمور».

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، وهو ما ذكره بيان هيئة قناة السويس، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري

ووجه النائب كريم السادات، رسالة لمروجي الشائعات، قائلا: «إيرادات قناة السويس المسجلة خلال الشهر الماضي، هي الأعلى شهريا في تاريخ القناة، وفي عام 2022، بلغت إيرادات القناة قرابة 8 مليارات دولار صعودا من 6.85 مليار دولار في 2021، وهو ما يعني نجاح الإدارة المصرية في تشغيل وصيانة المرفق الملاحي، إذا فلماذا بعد كل هذا النجاح نستعين بشركة أخرى للإدارة؟».

واختتم «السادات» بأن الدولة المصرية تواجه حملة ممنهجة من الشائعات من أجل عرقلة التنمية، وهو ما يتطلب مننا جميعا التكاتف في وجه هؤلاء المضللين وكشف ادعاءاتهم.