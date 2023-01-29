محمد الباز: هدف مطلقي الشائعات تشويش تفكير الناس طوال الوقت

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن كل من يفكر أو يحاول الإضرار بهذا البلد سيعود عليه، وتخطيطه سيعود عليه.

وزارة التموين والتجارة نفت الشائعة

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المُذاع على فضائية «النهار» الأحد، أن هناك شائعات هدفها تفتيت البلد، متابعًا: «هناك شائعة انتشرت عن وجود سبائك ذهبية مزيفة في الأسواق»، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نفتها، وأن سبائك الذهب الموجودة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين.

خطورة الشائعات

وأشار رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إلى أن هدف مطلق الشائعة أهم من محتوى الشائعة نفسها، مضيفًا: «شخص عاوز يعيش الناس طول الوقت في حالة من الاضطراب يجعل الناس تائهة وتفكيرها مشوش وهذا هو خطر الشائعة، أي الأثر الذي تتركه عند الناس».