وفاة الممثلة ميليندا ديلون عن عمر يناهز الـ83 عاما

توفت الممثلة الأمريكية ميليندا ديلون، نجمة فيلم «A Christmas Story» والتي رشحت مرتين لجائزة الأوسكار، عن عمر يناهز الـ83 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنته عائلتها في بيان صحفي، ينص على أن الممثلة توفيت في 9 يناير الماضي، ولكن لم يتمّ الكشف عن سبب الوفاة، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وكشفت عائلة الراحلة ميليندا ديلون أنَّها طلبت حرق جثتها مع تناثر رمادها في المحيط الهادئ، ونعى عدد كبير الممثلة الراحلة ومن بينهم الكاتب التلفزيوني بريان فولر، الذي كتب في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «ارقدي في قوة».

من هي ميليندا ديلون

ميليندا ديلون من مواليد 13 أكتوبر 1939، تخرجت من معهد جودمان للدراما التابع لمعهد الفنون في شيكاغو، تزوج من الممثل ريتشارد ليبرتيني، وتطلق الاثنان عام 1978، بدأت حياتها كممثلة مسرحية، وحصلت على ترشيح لجائزة توني عن دورها في مسرحية «Who’s Afraid of Virginia Wolf» عام 1962.

قدمت «ديلون» عددً من الأدوار الهامة خلال مسيرتها الفنية، تلقت ترشيحًا لجائزة جولدن جلوب عن أول أدوارها السينمائية في فيلم «Bound for Glory» عام 1977، ومن أبرز أدوارها دور كجيليان جيلر في فيلم «Close Encounters of the Third Kind» إخراج ستيفن سبيلبرج، والتي حصلت على ترشيح لـ جائزة أوسكار في فئة أفضل ممثلة مساعدة، حصلت على ترشيح ثان كممثلة مساعدة في عام 1982 عن دورها في دور تيريزا في فيلم «Absence of Malice» إخراج سيدني بولاك عام 1981، بينما قدمت أخر أعمالها في «Heartland» عام 2007 قبل أن تبتعد تمامًا عن التمثيل.