وفاة الممثلة الأمريكية أنجيلا لانسبري قبل 5 أيام من عيد مولدها

توفيت الممثلة الأمريكية أنجيلا لانسبري، عن عمر ناهز 96 عاما قبل 5 أيام من عيد مولدها الـ97، مساء أمس في منزلها بلوس أنجلوس، وفقا لما أعلنته عائلتها، وقدّمت الممثلة الراحلة خلال مسيرة مهنية امتدت لـ75 عاما، مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقالت عائلة الممثلة الراحلة في بيان صحفي: «أولاد السيدة أنجيلا لانسبري حزينون لإعلان وفاة والدتهم بسلام أثناء نومها في منزلها في لوس أنجلوس في الساعة 1:30 صباحًا اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، قبل 5 أيام فقط من عيد ميلادها 97»، وأضافت: «سيقام حفل عائلي خاص في موعد سيتم تحديده لاحقًا».

من هي الممثلة أنجيلا لانسبري؟

يعرف الجمهور أنجيلا لانسبري من أدائها الصوتي لشخصية «السيدة بوتس» في فيلم الرسوم المتحركة Beauty and the Beast، وخلال مسيرتها حصلت على 3 جوائز أوسكار، وفازت بـ7 جوائز توني، وتحمل الرقم القياسي كأكثر ممثلة يتم ترشيحها لجائزة «إيمي» (12 مرة) عن دورها في المسلسل التلفزيوني Murder، She Wrote، الذي استمر عرضه من سبتمبر 1984 حتى مايو 1996، كما حصلت على 4 جوائز جولدن جلوب عن دورها بين عامي 1985 و1992.

جائزة إنجاز العمر

وقالت لانسبري وقت تكريمها بجائزة SAG لإنجاز العمر، في 2019: «لقد كانت حياة رائع بالنسبة لي، والخبر السار هو أنّ الفرص متاحة لنا في جميع الأعمار، أعني انظروا إلى بعض الأعمال الرائعة التي تقوم بها النساء في السينما اليوم، أشعر بالحماس الشديد للاستمرار في العمل والبدء في أعمال جديدة بعد كل شيء، المسار المهني بالنسبة لي لا يزال عملا قيد التقدم».