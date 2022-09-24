وفاة الممثلة الأمريكية لويز فليتشر عن عمر ناهز 88 عاما

رحلت الممثلة الأمريكية لويز فليتشر، الحاصلة على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم «One Flew Over the Cuckoo’s Nest»، مساء أمس عن عمر ناهز 88 عاما، في منزلها في مونتدوراوس بفرنسا، وفقا لما أعلنه الممثل الرسمي لها ديفيد شاول.

ولم يكشف الممثل الرسمي للفنانة الراحلة عن سبب الوفاة، قائلا إنها توفيت أثناء نومها في المنزل الذي بنته في مزرعة عمرها 300 عام، محاطة بأسرتها، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

من هي الممثلة لويز فليتشر

عرفت لويز فليتشر بأداء شخصية الممرضة «راتشيد» في فيلم «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» للمخرج ميلوس فورمان، وهو مبني على رواية للكاتب كين كيسي، وفاز بخمس جوائز أوسكار في عام 1976، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثل لجاك نيكلسون، وكان أول فيلم منذ أكثر من أربعة عقود يكتسح جوائز الفئات الرئيسية لأفضل فيلم ومخرج وممثل وممثلة وسيناريو، وتم ترشيحه لأربع جوائز أوسكار إضافية، كما حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر آنذاك.

وعلى الرغم من ارتباط «فليتشر» بشخصيتها الأكثر شهرة الممرضة «راتشيد»، فقد تمتعت بمسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عاما، وتضمنت العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون، من بينها «Star Trek: Deep Space Nin»، و«Picket Fences» و«Joan of Arcadia»، وحصلت عن أدوارها ترشيحات لجوائز إيمي في عامي 1996 و2004.

أداء لويز فليتشر لا يحظى بالتقدير الكافي

وفي إعادة تقييم للفيلم «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» عام 2003، قال الناقد السينمائي روجر إيبرت إنه على الرغم من جائزة الأوسكار، فإن أداء «فليتشر» لا يحظى بالتقدير الكافي، وأرجع ذلك لأنها تجسد الصفات التي تعكس السلطة الأنثوية، على حد تعبيره، متابعا «ومع ذلك.. يمكن القول إن دور الممرضة راتشد والأوسكار التي حصلت عليها الممثلة عن هذا الأداء تسبب في ضرر فليتشر أكثر من نفعه».

وأوضح أن الممثلة الأمريكية أصبحت بعد ذلك حبيسة للأدوار الشريرة بشكل كبير، مضيفا حينها، «يجب على فليتشر التحدث إلى وكيلها حول هذه الأدوار النمطية الشريرة، والتي أصبحت مملة بشكل متزايد».