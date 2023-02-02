سينما زاوية تعرض الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار ضمن برنامجها الأسبوعي

بدأت سينما زاوية في وسط البلد، عرض الفيلم البولندي «EO»، للمخرج جيرزي سكوليموفسكي، ضمن برنامجها الأسبوعي، وهو المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في النسخة الـ95 من حفل توزيع الجوائز الشهير، المقام في 12 مارس المقبل، على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس.

وقبل الترشح حصد الفيلم عدد من الجوائز، منها لجنة التحكيم الكبرى بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

ولا يعتبر فيلم «EO» العمل الوحيد المعروض في «زاوية» ومرشح لأوسكار ضمن برنامجها الأسبوعي؛ إذ تستمر في عرض فيلم «The Fabelmans» للمخرج ستيفن سبيلبرج، المرشح لـ7 جوائز، هي: أفضل «فيلم، ممثلة لـ ميشيل ويليامز، ممثل مساعد لـ جود هيرش، إخراج، سيناريو أصلي، موسيقى تصويرية، تصميم إنتاج».

تفاصيل فيلم «The Fabelmans»

«The Fabelmans» عبارة عن قصة شبه سيرة ذاتية تستند إلى مراهقة المخرج سبيلبرج والسنوات الأولى له كمخرج، وتدور الأحداث حول شاب يدعى «سامي فابلمان» يطمح في أن يكون صانع أفلام، لكنه سرعان ما يكتشف سرًا عائليا، ويستكشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام في رؤية الحقيقة.

كان «سبيلبرج» قد تصور المشروع في وقت مبكر من عام 1999؛ إذ كتبت أخته آن سيناريو بعنوان «سأكون في المنزل»، ولكن كان لديه تحفظات على كشف قصة عائلته بسبب والديه، وجرى حجب المشروع لمدة 20 عامًا، قبل أن يخرج للنور في 2022، وعرض للمرة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وفاز بجائزة اختيار الجمهور.

«زاوية» تعرض «Babylon» و«Triangle of Sadness»

كما يعرض خلال الأسبوع الحالي فيلم «Babylon» تأليف وإخراج دامين شازيل، والذي تدور أحداثه في كواليس صناعة السينما في هوليوود خلال عشرينات القرن الماضي، عندما كانت تنقل من السينما الصامتة إلى المتكلمة، ويشارك في بطولته براد بيت، مارجو روبي، وتوبي ماجواير، والفيلم مرشح لـ3 جوائز: أفضل «تصميم إنتاج، تصميم أزياء، موسيقى تصويرية»، بالإضافة إلى فيلم «Triangle of Sadness» المرشح لـ3 جوائز: أفضل «فيلم، سيناريو أصلي، إخراج لـ روبن أوستلوند».